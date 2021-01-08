روما – أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر السابع على التوالي، وسجلت جميع الفئات الرئيسية، باستثناء السكر، مكاسب الشهر الماضي.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 105.2 نقطة في نوفمبر.

وكان الرقم المسجل في نوفمبر قبل التعديل 105.0 نقاط.

وبالنسبة لعام 2020 إجمالا، سجل المؤشر القياسي 97.9 نقطة في المتوسط، وهو أعلى مستوى في 3 سنوات ويعادل زيادة 3.1 بالمئة عن عام 2019. لكنه ما زال أقل من ذروته التاريخية المسجلة في 2011 بأكثر من 25 بالمئة.

وواصلت أسعار الزيوت النباتية تسجيل مكاسب قوية إذ قفزت 4.7 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، بعدما صعدت بأكثر من 14 بالمئة في نوفمبر. وصعد المؤشر بالنسبة لعام 2020 ككل 19.1 بالمئة، مقارنة بعام 2019.

وسجل مؤشر الحبوب زيادة أكثر تواضعا في ديسمبر بلغت 1.1 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق. وخلال عام 2020، ارتفع المؤشر 6.6 بالمئة في المتوسط عن مستويات عام 2019.

وخالف مؤشر السكر الارتفاع الذي سجلته المؤشرات الأخرى، إذ تراجع متوسط الأسعار 0.6 بالمئة في ديسمبر. لكن هذا المؤشر الفرعي سجل في عام 2020 ككل ارتفاعا بلغ 1.1 بالمئة عن مستويات عام 2019.

ولم تصدر فاو تحديثا لتوقعاتها لحصاد الحبوب في العالم في يناير.

وكانت المنظمة قد عدلت الشهر الماضي توقعاتها لموسم الحبوب لعام 2020 بالخفض، لثالث شهر على التوالي، إذ خفضتها إلى 2.742 مليار طن من 2.750 مليار طن في السابق.

المصدر: رويترز

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