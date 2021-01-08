إسبانيا – أقيمت ظهر اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة فريق كورنيلا، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه أتلتيكو مدريد من الدور السابق للمسابقة، إثر فوزه على “الروخي بلانكوس” بهدف وحيد.

بينما سيواجه ريال مدريد فريق ألكويانو، وسيلعب أتلتيك بيلباو ضد إيبيزا، وريال سوسيداد سيواجه كوردوبا.

وضمت القرعة 16 فريقا من دوري الدرجة الأولى، و10 فرق من الدرجة الثانية، و6 فرق من الدرجة الثالثة، حيث سيكون هذا الدور من مباراة واحدة فقط.

ومن شروط القرعة، عدم مواجهة فرق من نفس الفئة، حيث ستلعب أندية الدرجة الأولى ضد باقي الأندية من الدرجات الأدنى.

وستقام المباريات في أيام 16 و17 و20 و21 يناير الجاري، في ملاعب فرق الدرجات الأدنى.

المصدر: وكالات

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