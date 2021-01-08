إنجلترا – ألمح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إلى أنه لا يتوقع أن يبرم النادي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية رغم الإصابات التي يعاني منها، وذلك بسبب التداعيات المالية لفيروس كورونا.

وقال كلوب على هامش المباراة ضد أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المقررة مساء اليوم الجمعة: “لا يمكنني القول إننا لن نقوم بذلك حتما (إبرام الصفقات)، ولكن من غير المرجح أن يحصل ذلك، بسبب الوضع في العالم. العالم لا يمر بأفضل أحواله، لذا لماذا سيكون الأمر مختلفا بالنسبة لنادي كرة قدم؟”.

وأردف المدرب الألماني: “هذا النادي (ليفربول) مع مالكيه، سيكون دائما مسؤولا عن الأمور التي نقوم بها”.

وأضاف “لو كان العالم في وضع طبيعي، فسيكون كل شيء على ما يرام، لقد فزنا بالدوري (العام الماضي)، وفزنا بدوري أبطال أوروبا (في 2019)، والنادي في أفضل حالة ممكنة، ثم لديك ثلاثة لاعبين أساسيين في قلب الدفاع مصابين جميعا.. في وضع كهذا هل كنا سنفعل شيئا ما عادة؟”

وتابع: “نعم، بالطبع، ولكننا لسنا في هذه الحالة، لذا لا أعرف ما إذا سيحصل شيء أم لا”.

ومن المتوقع أن يغيب المدافعان الهولندي فيرغل فان دايك، والإنجليزي جو غوميز، عن ليفربول حتى نهاية الموسم، فيما يشكل غياب الكاميروني جويل ماتيب، المصاب حاليا، معضلة لكلوب في مركز قلب الدفاع.

ورغم معاناته مع لعنة الإصابات هذا الموسم، فما زال ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه فشل في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في المسابقة للمرة الأولى منذ العام 2018، ما وضع مركزه في خطر.

المصدر: أ ف ب

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