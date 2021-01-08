اليمن – استقبل محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفت، الذي وصل إلى مطار عدن الدولي امس في زيارة رسمية.

واصطحب لملس غريفت في جولة داخل معرض الصور الفوتوغرافية الخاص بالهجوم الأخير، الذي استهدف مطار عدن الدولي الاسبوع الماضي، والذي تضمن مئات الصور المعبرة عن بشاعة العمل الإرهابي وفداحة الخسائر الناتجة عنه.

ووقع المبعوث الأممي على وثيقة إدانة واستنكار للهجوم، المتمثل في القصف الصاروخي الذي استهدف مطار عدن، والذي تزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى المطار، وأدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وبحث لملس مع غريفت مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل تحقيق السلام في البلاد، وإمكانية الوصول إلى حل عادل لكافة أطراف الأزمة، يحقن دماء اليمنيين ويؤسس لشراكة وطنية.

من جهته، عبر غريفت عن سعادته بتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن لممارسة مهامها ومسؤولياتها، آملا أن يساعد وجود الحكومة في عدن في تخفيف المعاناة الناتجة عن الحرب عن كاهل المواطن اليمني.

المصدر: RT

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