إنجلترا – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، امس رسميا انضمام الجناح الإيفواري أماد ديالو تراوري إلى صفوفه قادما من فريق أتالانتا الإيطالي.

وقال مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي: “بعد 3 أشهر من الإعلان الأولي عن الصفقة، أصبح ديالو لاعبا في النادي بشكل رسمي”.

وكان اليونايتد تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليونا أخرى كمكافآت وإضافات، على أن يبدأ مسيرته مع الشياطين الحمر خلال الشهر الجاري، لكن أتالانتا طلب تأجيل انضمامه للصيف المقبل.

وصرح النرويجي أولي غونار سولشير مدرب “الشياطين الحمر”: “متحمس جدا للتعاقد مع ديالو. لقد أظهر قدراته عدة مرات، لكن عليه أن يتعلم أن اللعب في إنجلترا يمثل نوعا مختلفا من كرة القدم، لذلك سنمنحه الوقت المناسب كي يتطور”.

المصدر: وكالات

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