ليبيا – كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وفاة مهاجر غير شرعي من الصومال متأثرا بما تعرض له من تعذيب قاس على يد عصابة لتهريب البشر.

بيان صدر عن المفوضية تابعته صحيفة المرصد أكد أن هذا الشاب البالغ من العمر 19 عاما لقي حتفه في إطار عمليات إخضاع المهاجرين غير الشرعيين للعمل قسرا عبر عصابة لتهريب البشر في مدينة بني وليد قامت باختطافه وإجباره على العمل تحت وطأة المعاملة القاسية والتعذيب حتى موافقته على دفع الفدية المطلوبة ولم تفرج عنه إلا بعد قيامه بذلك.

وأضاف البيان أن الشاب الصومالي توفي بعد خروجه من المستشفى فيما تم العثور أيضا على صبي صومالي بعمر الـ15 عاما يعاني من الصدمة وتم تقديم الدعم النفسي له وإسكانه مع مواطنين من بلاده في العاصمة طرابلس كاشفا عن تعرضه للأسر في معسكرات تهريب مختلفة والتعذيب والتجويع وأشكال مختلفة من سوء المعاملة.

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