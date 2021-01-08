إسبانيا – احتفل الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم أمس الخميس، بعيد ميلاده الثلاثين.

وقال هازارد في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: “ما الذي تختاره من عند ليونيل ميسي كهدية لعيد ميلادك؟.. قدمه اليسرى”.

وأضاف: “ما الذي تختاره من كريستيانو رونالدو؟ .. تعطشه للفوز وحصد الألقاب، ورغبته دائما في إحراز الأهداف”.

وتابع: “ماذا ستختار من مدربك زين الدين زيدان؟ .. جودته كلاعب رغم أن لدي قدرات جيدة، لكنه كان يمتلك جودة أفضل”.

وواصل: “ما هو الأمر الذي قد تختار إزالته من لعبة كرة القدم؟ .. تقنية الفيديو.. إنها تسرق الكثير من المرح والمشاعر، حيث أننا نحرز هدفا ثم نسأل ما الذي سيحدث، لقد صححت الكثير من الأخطاء، لكن الظلم ضمن متعة كرة القدم بدون شك”.

وأكمل: “لو لدي فرصة لاختيار أن أعمل بجانب أحد اللاعبين؟ .. لو لم أعمل مع زيدان وهنري، لذكرتهما”.

وأتم: “لكن اللاعب الذي لم أقابله من قبل وأرغب في ذلك هو ريكيلمي. لقد شاهدت جميع مقاطع الفيديو الخاصة به عندما كنت صغيرا. أود مقابلته على أرض الملعب أو التحدث معه فقط. سيكون ذلك رائعا”.

المصدر: وكالات

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