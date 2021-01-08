ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأول أربع انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021، والتي جرت أمس الخميس في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر خيار وزليتين بالغرب الليبي.

الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز أشادت بحسب المكتب الإعلامي للبعثة بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، مثمنة جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقًا لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت وليامز: “أشجع جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة”.

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