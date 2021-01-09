وبلغت أسعار النفط يوم امس الجمعة أعلى مستوى في 11 شهرا وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتعهد السعودية بخفض الإنتاج ومكاسب قوية في أسواق الأسهم الرئيسية.

وارتفع خام برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 1.9 بالمئة، إلى 55.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 1633 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أواخر فبراير، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 51.65 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أواخر شباط.

ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو ستة بالمئة في الأسبوع الحالي.