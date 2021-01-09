أكثر من مليار دولار.. صادرات تركيا من المنتجات البحرية في 2020

أكثر من مليار دولار.. صادرات تركيا من المنتجات البحرية في 2020

تركيا – ارتفعت صادرات المنتجات البحرية التركية خلال العام 2020 المنصرم، بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى مليار و53 مليون دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق رغم جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات اتحاد مصدري المنتجات البحرية والحيوانية في منطقة إيجة، بلغت قيمة الصادرات البحرية في 2020، مليار و53 مليون دولار، في حين كانت مليار و11 مليون دولار عام 2019.

وأوضح سنان قزل طان، رئيس الاتحاد في تصريح للأناضول الخميس، أن قطاع المنتجات البحرية التركية حقق صادرات بقيمة مليار و53 مليون دولار، رغم جائحة كورونا.

وأشار إلى أن القطاع يستهدف التصدير بقيمة 1.5 مليار دولار في 2023.

وذكر أن هولندا احتلت المرتبة الأولى كأكبر بلد مستورد للمنتجات البحرية من تركيا، بقيمة بلغت 133 مليون دولار، تلتها روسيا بقيمة 132 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ129 مليون دولار.​​​​​​​

الأناضول

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