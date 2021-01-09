ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن تركيا لن يهدأ لها بال إلا عندما تحوّل طرابلس إلى مدينة تركية، موضحا أن استضافتها وإشرافها على إجتماع أمني مع كبار مسؤولي الوفاق وقادة المليشيات المسلّحة يندرج في إطار هذا المخطط.

التكبالي أوضح في تصريح لموقع”العربية.نت” أن تركيا تريد من وراء هذا الإجتماع التخلّص من المليشيات المسلحة المعارضة والمناهضة لها في غرب ليبيا عبر ضربة عسكرية بدأت الإعداد لها مع قادة المليشيات الموالين الذين تستضيفم هذه الفترة لإذابة خلافاتهم واحتوائهم، من أجل إحكام سيطرتها على غرب ليبيا دون مشاكل.

واعتبر أن تركيا تحشد السلاح في هذه الفترة من أجل شن هجوم عسكري للتخلص من كل المجموعات المسلحة التي تعاديها في غرب ليبيا وتبدي تململا من تواجدها في بلادهم.

كما استبعد أن تقوم بتصعيد عسكري ضد قوات الجيش في هذه المرحلة التي تشهد توجهاً ودفعاً دولياً نحو حل سياسي للأزمة الليبية بعيداً عن أي أعمال عسكرية.

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