سوريا – أبدى المطرب الإماراتي حسين الجسمي، سعادته وإعجابه بالجمهور السوري، بعد تأدية الجمهور لأغنيته “بالبنط العريض”، في المدرجات خلال مباراة الكرامة والوثبة، في الدوري السوري لكرة السلة.

وأعاد الجسمي، عبر حسابه في موقع “تويتر”، نشر فيديو للجماهير السورية التي أشعلت مدرجات ملعب المباراة المذكورة، بترديدها لأغنيته “بالبنط العريض”، وعلق قائلا: “حاجة تفرح القلب”.

وأقيمت مواجهة الكرامة والوثبة في الثاني من الشهر الجاري، وانتهت بفوز الأول بحصة 92-76.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “بالبنط العريض”، التي أطلقها الجسمي في أغسطس الماضي، تصدرت قائمة الأغاني العربية الأكثر مشاهدة على موقع “يوتيوب” في العام 2020.

المصدر: حساب حسين الجسمي على “تويتر”

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