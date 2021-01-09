اليمن – أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي امس أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر” عن مصادر ميدانية أن “قوات الجيش نفذت صباح اليوم، عملية استدراج لعناصر حوثية في مواقع بير عزيز الاستراتيجية في مديرية خب والشعف شرقي الجوف”.

وأضافت: “أسفرت عملية الاستدراج الناجحة عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، إضافة إلى تدمير آليات وعربات قتالية كانت قادمة من مدينة الحزم، واستعادت القوات 3 آليات بما فيها من عيارات وأسلحة متنوعة”.

وأكد رئيس عمليات قوات حرس الحدود وقائد لواء الحسم في الجيش اليمني، العميد هادي حمران الجعيدي “تحقيق الجيش تقدما جديدا في منطقة بيِر عزيز خلال العملية، حيث استعاد سلسلة الجبال المعترضة المطلة على المنطقة”.

وأشاد القائد العسكري بـ “الدور الكبير والفعال لمقاتلات التحالف العربي”، مشيرا إلى “استهدافها تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت قادمة من مدينة الحزم”.

المصدر: “26 سبتمبر”

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