تركيا – أجرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري محادثات ثنائية في اسطنبول امس مع الرئيس التركي، حيث بحثا التطورات الإقليمية و”التحديات المتعددة”.

وأفادت دائرة الاتصال للرئاسة التركية، ان المباحثات جرت في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية.

و ذكر مكتب الحريري أن اللقاء استمر ساعتين وتخلله غداء عمل، وجرى خلال المحادثات “عرض مفصل لآخر التطورات الإقليمية والتحديات المتعددة وسبل التعاون بين دول المنطقة لمواجهتها”.

كما تطرق الطرفان، حسب البيان، إلى “العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، وسبل دعم جهود وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان”.

والثلاثاء الماضي، أعلن الحريري في بيان أنه قدم للرئيس اللبناني ميشال عون، تشكيلته الحكومية من اختصاصيين غير حزبيين وفي انتظار انتهاء الرئيس من دراسة التشكيلة.

وكلف عون، في 22 أكتوبر الماضي، الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه، مصطفى أديب، لتعثر مهمته بتأليفها.‎

المصدر: وكالات

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