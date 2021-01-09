مصر – أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس قرارا بتعيين 28 شخصا في عضوية مجلس النواب، على أن يتم دعوة المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل.

ونص القرار على أنه يتعين على مجلس النواب الانعقاد ابتداء من يوم الثلاثاء على الـساعة الحاديـة عـشرة صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

ويأتي هذا الإجراء عملا بالمادة 27 من قانون مجلس النواب التي تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء بمجلس النواب.

ونصت المادة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5%؜ من عدد الأعضاء المنتخبين.

وجاءت قائمة المعينين كالتالي:

– إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

– عبلة أحمـد علـى الألفـى

– فرحة عبد العزيز مأمون الـشناوى

– هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز

– داليــا الـسيد محمـد الــسيد الــسعدني

– منـال هـلال أيـوب جـرجس

– جيهـان محمـد إبـراهيم زكي

محمـد عمـر عمـر الزير

– نيفـين حمـدى بدوى الطاهرى

– آية محمود عبد االله محمد مـدني

– محمد محمد زكى محمـد الـوحش

– دريـة عبـد الحـق شـرف الـدين

– دينــا عبد الكريم صادق مكـسيموس

– نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى

– جمال حلمـي محمـد الــسعيد

– حـازم محمـد يحـيـى إمـام

– حـسام الـسيد المتولي غـالي

– عـادل عبد الفضيل أحمد سعد عيــاد

– كريم بدر حلمي رزق الله

– فخرى الدين على محمد الفقــي

– سحر عبد المــنعم محمد أحمـد عطية

– علــى جمعــة محمد عبد الوهاب

– محمـد سـعد عـوض الله أحمـد

– منصف نجيـب سـليمان

– عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل

– دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى

– ســـالم ســـل يمان ســـالم مراحيـــل

– إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى

المصدر: الوطن

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