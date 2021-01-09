ليبيا – وصف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المدرج على قوائم الإرهاب العربية إعلان إنهاء الخلاف الخليجي بأنه خطوة في “الطريق الصحيح، وعبادة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم”، داعيًا إلى توسيعها لتشمل تركيا.

الصلابي وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري قال: “لا شك أن ما جرى في مدينة العلا السعودية من إعلان لإنهاء الخلاف بين الدول الخليجية ورفع الحصار بشكل كامل عن قطر، هو ترجمة لقيمة إنسانية ودينية كبيرة لا يمكن لأي إنسان إلا دعمها والثناء عليها”.

وأضاف: “اليوم يمكن القول إن المصالحة بين الدول العربية والإسلامية تمثل الحصن الحصين لمواجهة المخاطر التي تحيط بالأمة وبمقدساتها. هذا فضلًا عن أن المصالحة تحقق منافع أمنية وسياسية واقتصادية للدول الخليجية والعربية”.

ودعا الصلابي الأطراف الموقعة على المصالحة الخليجية في مدينة العلا السعودية إلى توسيع جهود المصالحة لتشمل تركيا، قائلًا: “تركيا حليف قوي ومتين للعرب والمسلمين في مواجهة الأطماع التي تتهددهم”.

ومن جهة أخرى، أعرب الصلابي عن أمله في أن تنعكس المصالحة الخليجية بشكل إيجابي على الوضع في ليبيا، لجهة دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة.

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