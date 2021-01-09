ليبيا – إدعى المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري محمد عبد الناصر على أن المجلس يدعم مسار الانتخابات بشكل عام.

عبد الناصر اتهم في تصريح لموقع “عربي21” القطري القائد العام للقوات المسلحة بتعطيل هذا المسار إثر ماوصفه “بالهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وقال إن المجلس يدعم دائما المسار الديمقراطي والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن الانتخابات البلدية في ليبيا تأخرت بسبب ما وصفه بـ “الهجوم”.

كما تابع إلى أنه “بعد فشل العدوان وإبعاد الخطر عن الغرب الليبي انطلقت معظم البلديات في التحضير لانتخاباتها”،مؤكدا دعم هذا المسار دائما على كل الأصعدة سواء الانتخابات المحلية على مستوى البلديات أو الانتخابات التشريعية والرئاسية على مستوى ليبيا حسب زعمه.

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