ليبيا – زعم عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا، إن ماوصفها “بالقوات الموالية للحكومة الليبية” (قوات الوفاق) ستشن هجوما كبيرا واسعا في غربي ليبيا.

ووجه كذلك باشاآغا في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال : “كلنا أمل أن تنجح الإدارة الأمريكية الجديدة في تحقيق الاستقرار للبلاد، وأن تكون تلك أحد الأولويات القصوى لإدارة بايدن”.

وتابع “تنوي القوات المدعومة من الحكومة الليبية حاليا أن تشن هجوما كبيرا في غربي البلاد للقضاء على الجماعات الإرهابية ومهربي البشر، وندعو الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تلك الجهود”.

وأضاف”تحسنت آمالنا بصورة كبيرة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونأمل للإدارة الجديدة أن يكون لها دور رئيسي في استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة”.

وأعرب باشاآغا عن استعداده لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد في حكومة موحدة، والتي يمكن أن تتابع وترعى مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة بحسب قوله.

وعن انسحاب القوات الأجنبية، علق: “سيكون تدريجيا، خاصة بعدما تحدثنا أننا سنجري محادثات تجارية مع مختلف الدول في حال رحيل المرتزقة”.

وتطرق إلى خطر التنظيمات الإرهابية، بقوله “ساعدتنا الجهود الأمريكية في هزيمة داعش في مدينة سرت عام 2016، والتعاون مع الجانب الأمريكي مستمر في هذا المجال، المتطرفون استعادوا حاليا موطئ قدمهم، بسبب المعارك التي دارت حول طرابلس في الفترة الماضية”.

كما أعرب عن أمله أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية العملية العسكرية الكبرى في غربي البلاد، مضيفا “تعهدت فعليا تركيا بالدعم، ونأمل أن تساعدنا الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على العناصر الإرهابية التي تسللت إلى ليبيا في الفترات الماضية”.

وزعم بأن ” تلك العملية العسكرية تستهدف أيضا مهربي المهاجرين، ويمكن أن تساعد في حل جذور تلك المشكلة”.

واختتم تصريحاته مؤكداً أن أمن واستقرار ليبيا، مهمان لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.