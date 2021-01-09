مصر – افاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف المصرية بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بالوزارة قررت إعادة فتح 16 مسجدا بأوقاف دمياط، وشمال سيناء، والدقهلية، وذلك بعد غلقها لمدد مختلفة.

وقال عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بالوزارة قررت فتح سبعة مساجد بأوقاف دمياط، بعد غلق دام لمدة أسبوع، وذلك بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات من كبار رواد المساجد من أهالي المنطقة بالالتزام بالإجراءات و توجيه المديرية بمتابعة التنفيذ وبالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التي تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما قررت اللجنة فتح ثمانية مساجد بأوقاف شمال سيناء بناء على مذكرة المديرية بعد غلق ترواح ما بين سبعة أيام وثلاثة أيام، وذلك بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما قررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية، بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية.

وتؤكد الوزارة أن أي مسجد يتم غلقه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يتم فتحه مستقبلًا، إلا بقرار من لجنة إدارة الأزمة بديوان عام الوزارة، وبعد اعتماد من السلطة المختصة.

وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالإجراءات، مشددة أنها ستتخذ على الفور قرارا بغلق أي مسجد يثبت لديها عدم التزام رواده بالإجراءات الوقائية، مع إحالة أي مقصر من العاملين بالأوقاف في متابعة ذلك، للتحقيق.

المصدر: RT

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