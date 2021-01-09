الصين – أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لمواجهة القوانين والقيود “غير المبررة” التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والمواطنين الصينيين.

ونشرت الوزارة الإجراءات المتعلقة بـ”التطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج”، على موقعها الالكتروني، كما وضعت “آلية عمل” لتقييم الآثار القانونية المترتبة على أحداث كهذه.

وأشارت “رويترز” إلى أنه وفقا للإشعار، “يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية، أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها، يمكنها أن تبلغ وزارة التجارة الصينية بذلك في غضون 30 يوما”.

ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل بعد ذلك على “تقييم الوضع، وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي، وتأثيره على المواطنين الصينيين، وأن الحكومة الصينية قد تتخذ أيضا إجراءات مضادة ضرورية للرد”.

جدير بالذكر أن هذه القواعد الجديدة جاءت في وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية ضد العديد من الشركات الصينية، وخاصة من الحكومة الأمريكية.

المصدر: رويترز

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