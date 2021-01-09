واشنطن – وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، امس إنه التقى مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن للخارجية أنتوني بلينكن “بهدف تسهيل انتقال منظم للسلطة”.

وكتب بومبيو في تغريدة: “لقائي مع مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية كان مثمرا وسنواصل العمل معا في الفترة الانتقالية”، من أجل ضمان “حماية المصالح الأمريكية في الخارج”.

يذكر أن بلينكن تولى في 1999 منصب المدير الأول للشؤون الأوروبية والكندية إلى جانب عمله مساعدا خاصا للرئيس بيل كلينتون حتى عام 2001، وفي العام التالي عين مديرا للموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حتى عام 2008.

ومن العام 2009 وحتى عام 2013 بدأ في عمل جديد كنائب مساعد الرئيس، كما تولى منصب نائب مستشار ​الأمن​ القومي من 2013 وحتى 2015 في عهد الرئيس السابق ​باراك أوباما​.

المصدر: RT

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