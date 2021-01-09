سويسرا – تقام مساء اليوم السبت، العديد من المباريات في الدوريات الخمسة الكبرى وفي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:
الدوري الإسباني
إشبيلية # ريال سوسييداد – الساعة 16:00
أتلتيكو مدريد # أتلتيك بيلباو – الساعة 18:15
غرناطة # برشلونة – الساعة 20:30
أوساسونا # ريال مدريد – الساعة 23:00
الدوري الإيطالي
بينفينتو # أتالانتا – الساعة 17:00
ميلان # تورينو – الساعة 22:45
الدوري الفرنسي
رين # ليون – الساعة 23:00
باريس سان جيرمان # بريست – الساعة 23:00
الدوري الألماني
باير ليفركوزن # فيردر بريمن – الساعة 17:30
لايبزيغ # بوروسيا دورتموند – الساعة 20:30
كأس الاتحاد الإنجليزي
أرسنال # نيوكاسل يونايتد – الساعة 20:30
مانشستر يونايتد # واتفورد – الساعة 23:00
المصدر: RT