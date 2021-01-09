ليبيا – نفى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح جملةً وتفصيلاً ما تداولته تقارير حول إرسال مبعوث من قبله إلى تركيا.

المستشار صالح أكد في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم السبت أن البرلمان لا يتلقى أوامر من أحد، قائلاً:” نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو غيرها”.

كما أضاف:” ننفي بشكل قاطع تواصلنا مع تركيا عبر مبعوث خاص بنا”، مشددًا في الوقت عينه على أنه لن يتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في الأزمة الليبية دون مساس بالسيادة والثوابت الوطنية.

وتابع “نعمل من أجل استقرار بلادنا وكل خطواتنا واضحة أمام الشعب الليبي”، مؤكدًا أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأن أمن واستقرار ليييا هو الهدف الأول.

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