إسبانيا – أنهى فريق ريال مدريد، امس الجمعة، تحضيراته لمواجهة مضيفه أوساسونا اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ريال مدريد على موقع “تويتر” مقطع فيديو، يتدرب فيه لاعبو الفريق الملكي على الثلج الذي غطى ملعب التدريبات.

كما نشر مقطع فيديو آخر يظهر تساقط الثلوج على ملعب “سانتياغو برنابيو الشهير”، الذي يخضع للترميم حاليا.

وفيما يلي قائمة لاعبي ريال مدريد الذين استدعاهم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان:

وستسافر بعثة ريال مدريد مساء اليوم إلى بامبلونا، في انتظار رؤية الأحوال الجوية حيث يتوقع تساقط ثلوج كثيفة، اعتبارا من الغد قد تهدد إقامة المباراة.

المصدر: “twitter/realmadrid”

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