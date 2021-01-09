إنجلترا – أفاد الصحفي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، بأن المفاوضات بين وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، التي جرت في وقت سابق بشأن تمديد عقد اللاعب، متوقفة حاليا.

وقال رومانو في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ستار”، إن صلاح خارج أولويات ليفربول حاليا بشأن مناقشة تجديد عقده.

وكانت تقارير صحفية، زعمت أن صلاح سيضغط على “الريدز” في الصيف المقبل، للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأضاف رومانو: “يعتقد مسؤولو ليفربول أن هناك لاعبين لديهم أولوية عن صلاح في مناقشة العقود الجديدة”.

وتابع: “أجرى رامي عباس، وكيل صلاح، محادثات مع ليفربول في وقت سابق بشأن تمديد العقد، لكن المفاوضات متوقفة حاليا”.

وواصل: “ليفربول يمنح الأولوية لفابينيو وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى فاينالدوم، لا سيما أن الأخير ينتهي عقده في الصيف المقبل”.

وينتهي عقد صلاح وفابينيو وفان دايك مع فريق ليفربول في صيف 2023.

وأتم: “فاينالدوم يحترم ليفربول، لقد تلقى عرضا جديدا من ليفربول، لكنه لم يتناسب مع توقعات اللاعب، لذا طلب بعض الوقت للتحدث مع عائلته، وأعطى للنادي وعدا بعدم التحدث مع أندية أخرى”.

المصدر: وكالات

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