ليبيا – حذر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز من خطورة “سيطرة الإعلام الموجة” على المواطنين خاصة الأزمة الليبية لأن الإعلام الموجه يلعب دور كبير بها بحسب قوله.

عبدالعزيز قال خلال إستضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد :”في ليبيا متمرد جاء بمشروع خارجي لإعادة الديكتاتورية ولديه قنوات اعلامية تعمل لصالحه لحث الشباب في الشرق ومن معهم في الغرب والجنوب للوقوف لجانبه”.

وزعم أن الأتراك تواجدوا في طرابلس لمساعدة أهل المدينة وحمايتهم وفقاً لتعبيره، مؤكداً على أن ليبيا لن تقوم إلا بالمصالحة المبنية على الحق والعدل.

كما علق على المصالحة الخليجية التي تمت الأسبوع الماضي معتبراً أنها درس يجب الإستفادة منه في الجانب الليبي.

واختتم موجهاً حديثه لرئيس المجلس الرئاسي قائلاً:” أخرج للشعب واعتذر منه وتقبل بأنك غير قادر على حمل المسؤولية، حفر و نبش القبور تخلف وجهل وبالمقابل باشاآغا والسراج لا يحركون ساكناً لا ينتصرون لا لميت و لحي! هذه فتنة في صرمان والزاوية”.

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