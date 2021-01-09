مصر – كشفت الفنانة المصرية، لبلبة، لأول مرة، سبب رفضها المشاركة في فيلم من بطولة الفنان الكبير عادل إمام.

وقالت لبلبة، في تصريحات صحفية، إنها “تعاونت مع الراحل وحيد حامد في فيلم “معالي الوزير” مع الراحل أحمد زكي، ثم طلبها أيضا للمشاركة في فيلم “عمارة يعقوبيان” مع الزعيم عادل إمام، لكنها رفضت لأتها كانت تتمنى أن يكون دورها أكبر”.

وأضافت لبلبة، “محظوظ اللي يقرب ويتعامل مع وحيد حامد”، مشيرة إلى “دوره في تشجيعها لحضور مهرجان “كان” السينمائي”، قائلة: “حضرت بعد ذلك دورات المهرجان فكنا نشاهد عروض الأفلام معا ونتناقش فيها”.

وتوفي المؤلف والسيناريست وحيد حامد، يوم السبت الماضي، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.

وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة على المشاركة في جنازة وحيد حامد، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا ومنهم الفنانون عزت العلايلي ولبلبة وكريم عبد العزيز والسيناريست بشير الديك.

وولد وحيد حامد في يوليو/ تموز 1944 بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة، وكتب في الدراما الإذاعية، التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون. وقدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عديدة بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.