ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يعمل الشورت الذي ابتكرته شركة “إمبولس” على تحفيز عضلات رجلي الدراجين، باستخدام أجهزة الاستشعار والأسلاك التي تنبعث منها التيارات الكهربائية إلى عضلات الدراج لتحسين الأداء.وقال مصمم “الشورت” ديفون لويس، وهو طالب دكتوراه في علم الأعصاب في جامعة ساوثهامبتون: “لدينا قدرة محدودة للسيطرة على عضلات

نا بشكل طبيعي، والتي يمكن التحكم فيها بشكل أكثر دقة، وتحفيزها لتحسين أدئها بالكهرباء”.

وأضاف: “نوع ما هو نفس الإحساس عندما تتناول طعاما حارا وتشعر بالاندفاع قليلاً… إنه شعور غريب عندما تبدأ في استخدام (الشورت) لأول مرة، ولكن بعد ذلك تتكيف معه بسرعة كبيرة.”

وتسمح النبضات الكهربائية للخلايا العصبية الحركية بنقل إشارة إلى ألياف العضلات، ما يؤدي إلى تقلص العضلات وتعزيزها.

ومن المقرر أن يتم عرض المنتج في مؤتمر التكنولوجيا CES الأسبوع المقبل، الذي سيُعقد افتراضيا هذا العام.