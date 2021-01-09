ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي إن نسبة الإقبال على انتخابات المجالس البلدية كانت جيدة رغم الظروف والعوائق الموجودة وأهمها جائحة كورونا.

المودي أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن انتخاب بلديات صبراتة وتاجوراء ستجرى في 16 يناير الجاري، يليها انتخاب بلدية القربولي في 23 من ذات الشهر.

وفي سياق متصل أكد المودي أن اللجنة في انتظار تقارير الجهات الأمنية واللجان الفرعية بعد ورود معلومات تفيد بوجود خروقات في انتخابات بعض البلديات، لافتا إلى أن اللجنة سوف تدرس هذه التقارير والنظر فيها فور ورودها.

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