الهند – أفادت بيانات تتبع سفن من رفينيتيف أيكون ومصدر مطلع أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، قامت بتحميل أول شحنة لها من خام البصرة العراقي المتوسط الجديد الذي استحدث هذا العام.

وكشفت البيانات أن المؤسسة حملت الشحنة على متن السفينة منيرفا كاليبسو والتي غادرت ميناء البصرة الواقع في جنوب العراق في الرابع من يناير/كانون الثاني. ومن المتوقع وصول السفينة إلى ميناء تشيناي الواقع في جنوب غرب الهند في نحو 14 يناير/ كانون الثاني.

وعزز العراق صادراته من خام البصرة عبر استحداث الدرجة الجديدة بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وقال المصدر إنه “بدءا من هذا العام ستتلقى مؤسسة النفط الهندية جميع الدرجات الثلاث، البصرة الخفيف والبصرة المتوسط والبصرة الثقيل، بناء على الإتاحة لدى المورد” مضيفا أن الشحنة البالغة مليون برميل من خام البصرة المتوسط ستذهب إلى شركة تشيناي بتروليوم التابعة للمؤسسة.

ولم ترد تشيناي بتروليوم ومؤسسة النفط الهندية على طلبات للتعليق. وفقا لوكالة “رويترز”.

وبجانب تشيناي بتروليوم، تسيطر مؤسسة النفط الهندية على ثُلث قدرات التكرير في الهند البالغة خمسة ملايين برميل يوميا.

ودشنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية الخام الجديد عالي الكبريت في يناير كانون الثاني عبر فصل الإنتاج الحالي لخام البصرة الخفيف إلى درجتين لتوفير جودة أكثر استقرارا.

وقالت شركة التحليل كيبلر “البصرة المتوسط يساهم في سد فجوة نقص الخام الثقيل عالميا بسبب العقوبات على إيران وفنزويلا، وانخفاض الإنتاج في كولومبيا والمكسيك وحصص “أوبك+”.