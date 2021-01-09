ليبيا – أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، أن مسألة الإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة أصبحت من اختصاص وزارة العمل والتأهيل ابتداءً من الرابع من يناير.

الوزارة أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن نقل الاختصاص إلى وزارة العمل والتأهيل جاء بعد إجراء عملية التسليم والاستلام بين اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات داخل الوزارة من طرف واللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل في الطرف المقابل، في الرابع من الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن العملية التسليم جاءت استجابة لمكاتبات ديوان المحاسبة، ووزارة العمل والتأهيل بالوفاق بشأن اختصاص وزارة العمل الأصيل بتنظيم شؤون الوظيفة العامة.