ألمانيا – حول فريق بوروسيا مونشنغلادباخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بايرن ميونخ إلى فوز عليه (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم العملاق البافاري بهدفين متتاليين وقع عليهما كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ولاعب خط الوسط ليون غوريتسكا، في الدقيقتين (20 من ضربة جزاء، و26) على الترتيب.

ورد مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف متتالية، فقد أدرك لاعب خط الوسط جوناس هوفمان التعادل بتسجيله هدفين في الدقيقتين (36 و45)، ومن ثم اقتنص زميله فلوريان نيوهاوس هدف الفوز في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 33 نقطة، وبقي في صدارة “البوندسليغا”، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 24 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

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