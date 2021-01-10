إسبانيا – نادرا ما يظهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، غضبه في المؤتمرات الصحفية التي تعقب مباريات فريقه، ولكن الحال اختلف بعد لقاء أوساسونا أمس السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وبدا المدرب الفرنسي غاضبا، بعد تعثر “لوس بلانكوس” بالتعادل السلبي مع مضيفه أوساسونا، في مباراة ظهر فيها الريال بعيدا عن أفضل مستوياته، كما أن التغييرات التي أجراها زيدان لم تؤت بثمارها.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب المواجهة، إنه “لا يعتقد أن المباراة كانت يجب أن تجرى أصلا”، بسبب الظروف المناخية السيئة والعاصفة الثلجية التي هددت إقامة المباراة.

وتابع زيدان مستاء: “لقد تعاملنا مع الأمر بشكل سيئ، وفعلنا ما يمكننا القيام به في الملعب، ولم تكن هذه مباراة كرة قدم”.

وأردف: “هذا ما نشعر به بعد ما حدث، ولا نعرف متى سنعود إلى مدريد (بسبب الأحوال الجوية السيئة وصعوبة السفر على متن الطائرة)، وهذه المباراة كان يجب تأجيلها”.

وأكمل: “أشتكي مما حدث، فلم تكن الظروف مهيأة لإقامة مباراة في كرة القدم، أنا أكرر حديثي، لكن هذا ما حدث”.

وبهذا التعادل، تضاءلت فرص الريال في الحفاظ على لقبه في مسابقة الدوري، على الرغم من تبقى 20 مباراة على نهاية الموسم، وذلك بسبب تأخره عن متصدر الترتيب أتلتيكو مدريد، بفارق نقطة واحد، وقد يصل هذا الفارق إلى 10 نقاط في حال فوز الأخير بمبارياته الثلاث المؤجلة.

المصدر: “ماركا”

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