إيطاليا – استعاد ميلان المتصدر، توازنه في الدوري الإيطالي، بعد أن مني في منتصف الأسبوع بهزيمة أولى للموسم على يد يوفنتوس، وذلك بفوزه على تورينو 2-0، أمس السبت، في المرحلة الـ17 من الكالتشيو.

وعلى الرغم من عدم مشاركته أساسيا في لقاء تورينو، فلم يتأخر نجم ميلان، المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، في لفت الانتباه، في أول مباراة يظهر فيها على دكة الفريق “اللومباردي” بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

وظهر إبراهيموفيتش، في لقطة طريفة وكوميدية خلال قيامه بعمليات الإحماء، وهو يمازح أحد مساعدي مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، بحركة على طريقة لاعبي الكاراتيه، أكد من خلالها “إبرا” استعادته لكامل لياقته ورشاقته، وتعافيه التام من الإصابة التي كان يعاني منها.

وزج مدرب ميلان بإبراهيموفيتش، في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة تورينو، ليعود بذلك المهاجم لمخضرم إلى الملاعب بعد غياب لسبعة أسابيع.

وغاب صاحب الـ39 عاما، عن المباريات الثماني الأخيرة للفريق “اللومباردي”، بسبب إصابة عضلية تعرض لها في 22 نوفمبر الفائت في اللقاء أمام نابولي (3-1)، ثم تعرض أثناء التدريبات لإصابة جديدة في ربلة الساق أجلت عودته للملاعب، علما بأنه غاب أيضا عن المراحل الثلاث الأولى من الدوري الإيطالي، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب + RT

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