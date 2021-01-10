إثيوبيا – أعلنت وكالة “أمهرة” الإثيوبية للإعلام، امس عن أنشاء مشروع سد أثيوبي جديد يطلق عليه اسم “أجما-شاشا”.

ووضع مسؤولون إثيوبيون حجر الأساس للسد الجديد بتكلفة مالية قدرها 125 مليون دولار، وتصل طاقته التخزينية إلى 55 مليون متر مكعب.

ويقع هذا السد على نهر صغير بحوض النيل الأزرق (نهر أجما) في ولاية أمهرة على ارتفاع 2800 متر فوق سطح البحر ويبلغ ارتفاعه 45 مترا وطوله 372 مترا.

ومن المقرر أن يستغرق بناء السد نحو 3 سنوات وتنفذه شركة تشييد الهندسة المدنية الصينية (CCEC) بالتعاون مع الشركة الأثيوبية “أمهرة لأعمال المياه”.

وفي حديث لـRT، قال خبير المياه، عباس شراقي إن سد “أجما-شاشا” من السدود الصغيرة التي لا تؤثر على تدفق المياه إلى مصر والسودان ولا تسبب أخطارا على دول المصب.

ويأتي هذا التطور في ظل خلافات كبيرة بين إثيوبيا وجيرانها، لاسيما مصر حول سد النهضة.

المصدر:RT

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