العراق – أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لتبادل الخبرات على المستويين الفني والإداري.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن “رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، راشد بن حميد النعيمي، افتتح حفل توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان”.

وأضافت، أن “الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، وتطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين الدولتين في القطاعات كافة”.

ونقل البيان عن راشد بن حميد النعيمي قوله، إن “جميع إمكانات اتحاد الكرة الإماراتي تحت تصرف الاتحاد العراقي، وسنقدم له كل الدعم على مستوى المنتخبات الوطنية، وتربطنا علاقات واسعة مع الاشقاء في العراق”.

وأضاف النعيمي أن “علاقاتنا وطيدة مع جمهورية العراق، وسنسعى جاهدين لرفع الحظر الكلي عن استضافة المباريات في العراق، ونتأمل زيارة بلدنا الثاني العراق في القريب العاجل”.

من جهته، أكد رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، أن “الإمارات دولة شقيقة، وهي البلد الثاني لكل العراقيين، ونثق في دعمها ومساندتها لنا في جهود رفع الحظر الكلي عن اللعبة في بلد الرافدين”.

وتابع: “نتمنى أن يستفيد العراق والامارات من الاتفاقية، ومن المواجهة الودية التي ستجمعهما، وأن يحقق الطرفان مبتغاهما من المباراة، وأن يكونا في وضع أفضل للتحضير لتصفيات كأس العالم”.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان العراقي والإماراتي في مباراة ودية بعد غد الثلاثاء في الإمارات ضمن إطار التحضيرات للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات أمم آسيا 2023 في الصين.

المصدر: RT

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