الولايات المتحدة – هبطت أسعار الذهب، امس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن تجدد الآمال بحزم تحفيز ضخمة بعد تأكد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تحد من خسائر المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 10:15(ت.غ” تراجع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 21 دولارا أو بنسبة 1.11 بالمئة إلى 1892.61 دولار للأوقية.

ونزل في العقود الأمريكية الآجلة بنحو 20 دولار أو بنسبة زادت عن واحد بالمئة إلى 1894.35 دولار للأوقية.

لكن المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بدعم آمال التحفيز.

والجمعة، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 بالمئة إلى 89.921 نقطة بحلول الساعة 10:15(ت.غ).

ويحد ارتفاع الدولار، العملة التي تجري فيها تداولات الذهب، من إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس، لارتفاع كلفته على حائزي العملات الأخرى.

والخميس، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية فوق واحد بالمئة، ما جذب المزيد من السيولة على حساب الذهب.

غير ان تجدد الآمال بنجاح الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن بتمرير حزم تحفيز ضخمة بعد تأكد سيطرة حزبه الديمقراطي على الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه الشيوخ والنواب، حدت من تراجع المعدن الأصفر.

وتذكي الآمال بتحفيز كبير للاقتصاد الأميركي في عهد بايدن توقعات بارتفاع النضخم، الذي يواجهه المستثمرون عادة بشراء الذهب باعتباره أداة تحوط، ما يدعم توقعات بأن يستأنف الذهب صعوده في الأشهر القادمة.

وسجل المعدن مكاسب سنوية بنسبة 25 بالمئة في 2020، مستفيدا من عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر كالأسهم والسلع شديدة التقلب.

الأناضول

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