ألمانيا – استعاد المغربي أمين حارث، توهجه وقدم واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه لنادي شالكه، بعدما قاده أمس السبت، للفوز على ضيفه هوفنهايم 4-0، في المرحلة الـ15 من الدوري الألماني.

وصنع حارث الهدف الأول، والثاني، والثالث، لنفس اللاعب، زميله الأمريكي ماثيو هوبي، الذي سجل “هاتريك”، في الدقائق 42، 57، و63، ليصبح أول أمريكي يسجل ثلاثية في دوري الدرجة الأولى الألماني، قبل أن يختتم اللاعب الدولي المغربي رباعية فريقه، في الدقيقة 80.

وأنهى شالكه بهذا الفوز، صيامه عن الانتصارات في 30 مباراة متتالية في الدوري الألماني.

وكان الفريق، الذي حقق فوزه الأخير في الدوري الألماني في يناير 2020، على بعد مباراة واحدة من رقم تاسمانيا برلين السلبي، بعدم الفوز في 31 مباراة متتالية في الدوري في موسم 1965-1966.

ورفع شالكه، رصيده إلى سبع نقاط، لكنه مازال مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الـ17 قبل الأخير، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن المنطقة الآمنة.

المصدر: sportbox.ru + RT

Share and Enjoy ! 0 Shares