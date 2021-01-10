إيطاليا – أحرز المدافع الدولي المغربي، أشرف حكيمي، هدفا عالميا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه إنتر ميلان بمضيفه روما، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، شن نادي إنتر ميلان هجمة مرتدة، لينطلق الظهير الأيمن المغربي كالبرق في الرواق الأيمن، وعندما وصلت إليه الكرة، هيأها لنفسه بقدمه اليمنى، قبل أن يسددها بدقة عالية بيسراه، لتستقر الكرة في المقص الأيمن لحارس روما.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليعزز إنتر موقعه في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 37، وبات يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه ميلان، المتصدر بـ40 نقطة.

أما روما، فقد رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: RT

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