الهند – أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: “تم تسجيل 18645 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 10.450.284، كما تم رصد 201 حالة وفاة خلال تلك المدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 150999”.

وسجلت الوزارة أكثر حالات الإصابات بكورونا في ولايات ماهاراشترا (1955556)، كارناتاكا (926767)، اندرا براديش (884689).

كما ارتفع عدد المتعافين بمقدار 19299 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي المتعافين 10،075،950.

وتعد الهند ثاني أكبر البلدان في العالم من حيث عدد من المصابين بفيروس كورونا، والثالثة من حيث عدد الوفيات.

كما تم العثور في الهند على حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي وصلت إلى نحو 90 حالة بحلول ليلة السبت.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares