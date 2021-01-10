ليبيا – قدمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية السبت وبالتنسيق مع منظمة التنوير للتنمية الشاملة وجمعية الطفل الليبي للأعمال الخيرية محاضرة توعوية.

بيان صحفي صادر عن الهيئة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى المحاضرة التي حملت عنوان “الضغوط النفسية والدعم النفسي”، واحتضنها مقر الهيئة، استهدفت 30 متدربًا وتمت بإشراف هناء الرويعي، مبينًا أن الهدف منها هو توضيح مفهوم الحالة الصحية والضغوط النفسية والعلاقة بين الحالة النفسية والصحة الجسدية.

ووفقًا للبيان قدمت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية منظمة التنوير للتنمية الشاملة وجمعية الطفل الليبي للأعمال الخيرية في نهاية المحاضرة شهادات تكريم وتقدير وهدايا لرجال الإسعاف، تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة.

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