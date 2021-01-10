فرنسا – حقق باريس سان جيرمان، فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بنتيجة 3-0 على حساب ضيفه بريست، أمس السبت، في المرحلة الـ19 من الدوري الفرنسي.

وبعد أن استهل مشواره مع فريق العاصمة الفرنسية إثر تعيينه مدربا خلفا للألماني توماس توخيل مطلع العام الحالي، بتعادل مخيب مع سانت إتيان 1-1 يوم الأربعاء الماضي، حقق بوكيتينو على معلب “حديقة الأمراء” فوزه الأول مع الفريق الذي دافع عن ألوانه لاعبا بين عامي 2001 و2003.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز، للإيطالي مويس كين، والأرجنتيني ماورو إيكاردي، والإسباني بابو سارابيا، الذين سجلوا ثلاثية الفريق الباريسي، في الدقائق 16، 81، و83 على الترتيب.

ورفع حامل لقب الدوري الفرنسي، رصيده إلى 39 نقطة، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع ليون المتصدر، الذي تعثر بالتعادل مع رين 2-2 في نفس الجولة.

أما بريست، فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares