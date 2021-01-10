نواكشوط – حطت طائرة تابعة لشركة “الموريتانية للطيران”، مساء السبت، بسلام في مطار نواكشوط الدولي بعد خلل فني أصابها وهي في الجو.

وقالت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” الموريتانية إن الطائرة من نوع “بوينغ-737″، وغادرت مطار نواكشوط الدولي في حدود الساعة الثانية وسبعة وأربعين دقيقة، على أن تصل إلى مطار قرطاج الدولي بتونس عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة.

وأضافت المصادر أن خللا فنيا أصاب الطائرة وهي في الأجواء الجزائرية، فقرر طاقمها العودة أدراجهم نحو مطار نواكشوط الدولي، لتحط عند حدود الساعة الخامسة والنصف.

ولم تعلن الشركة أي تفاصيل حول طبيعة الخلل.

المصدر: “صحراء ميديا”

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