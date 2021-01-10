بغداد – تراجع عدد الأسهم المتداولة في سوق العراق المالي بنسبة 12.4 بالمئة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، تحت ضغوطات تذبذب وفرة السيولة الناجمة عن جائحة كورونا.

ويبلغ عدد الشركات المسجلة في السوق المالية حتى نهاية العام الماضي 104 شركات، جرى التداول على أسهم 75 شركة، بينما باقي الشركات موقوفة عن التداول بسبب مخالفات مرتبطة بالإفصاح عن تقاريرها.

وقالت السوق المالي في تقريرها السنوي، الأحد، إن 58 يوم عمل رسمي لم يتم التداول خلالها في 2020، بسبب قرارات صحية مرتبطة بغلق المرافق الحيوية في البلاد لمواجهة جائحة كورونا، بينما بلغ عدد أيام التداول 183 جلسة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في 2020، نحو 403 مليارات سهم بنسبة انخفاض بلغت 12.4 بالمئة مقارنة بعام 2019، بقيمة مالية بلغت 330 مليار دينار (227 مليون دولار).

وأقفل مؤشر أسعار الأسهم المتداول على 508 نقاط في آخر جلسة له خلال 2020، مرتفعا بنسبة 3 بالمئة عن إقفال 2019 الذي أغلق على 493 نقطة.

الأناضول

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