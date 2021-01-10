تركيا – حقق قطاع صادرات منطقة غرب البحر المتوسط بتركيا، نموا بنسبة 7.2 % خلال 2020، بصادرات بلغت مليارا و921 مليون دولار، رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وبحسب البيان الصادر عن رابطة مصدري غرب البحر المتوسط (أنطاليا، وإسبارطة، وبوردور)​، “فقد بلغت صادرات المنطقة خلال العام 2020، مليارا و921 مليونا و710 ألف دولار”.

وأضاف البيان أن العام 2020 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 7.2 % مقارنة بعام 2019.

وكان للصين النصيب الأكبر من الصادرات بـ 216 مليونا و 656 ألف 217 دولار.

من ناحية أخرى، زادت المنطقة صادراتها بشكل كبير إلى ألمانيا وروسيا وأوكرانيا.

كما ارتفعت الصادرات، 30 في المائة إلى ألمانيا، و 25 في المائة إلى روسيا و17 في المائة إلى أوكرانيا.

والثلاثاء أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن حجم صادرات البلاد 2020 بلغ 169.5 مليار دولار، رغم الانكماش الاقتصادي وتراجع الطلب في بعض الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا.

الأناضول

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