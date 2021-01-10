تونس – تراجعت عائدات السياحة في تونس بنسبة 65.1 بالمئة خلال 2020 متأثرة بعمليات الغلق وحظر الطيران بين غالبية دول العالم، كإحدى أدوات مواجهة جائحة “كوفيد-19”.

وقال البنك المركزي التونسي في إحصاء رسمي، امس إن عائدات القطاع السياحي في تونس تراجعت إلى 1.96 مليار دينار (727.6 مليون دولار)، نزولا من 5.62 مليار دينار (2.08 مليار دولار) في 2019.

والسياحة في تونس، من أبرز مصادر النقد الأجنبي الواردة إلى البلاد، وتشكل حصة رئيسة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يواجه منذ عقد، تحديات سياسية واقتصادية واستثمارية.

في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توقعت وزارة السياحة التونسية، تسجيل تراجع حاد للعائدات السياحية بنسبة 66 بالمئة خلال كامل 2020، وعلى مستوى الليالي السياحية بنسبة 80 بالمئة، وفي عدد الوافدين 79 بالمئة.

وتُساهم السياحة بين 8 و14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد التونسي، ومصدرا رئيسا للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.

** النقد الأجنبي

وأظهرت بيانات المركزي التونسي، أن حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية بلغت 23.1 مليار دينار (8.58 مليار دولار)، مقابل 19.1 مليار دينار (7.10 مليارات دولار) تعادل 109 أيام توريد، في أول أسبوع من 2020.

وتتوقع الحكومة التونسية انكماش الاقتصاد بنسبة 7.3 بالمئة في كامل 2020، مقابل توقعات في قانون المالية بداية العام بتسجيل نمو بنسبة 2.7 بالمئة.

الأناضول

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