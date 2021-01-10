ليبيا – افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب المركزين الصحيين سيدي يونس وشبنة التابعين لإدارة الخدمات الصحية فرع مدينة بنغازي بعد صيانتهما.

بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة السبت تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تجهيز المركزين لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف البيان أن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين تتضمن برامج التثقيف الصحي والأمومة والطفولة والصحة المدرسية والتطعيمات، فضلًا عن وجود عيادات للباطنة وأمراض النساء والأطفال والجلدية والأسنان والتغذية، ومعمل للتحاليل الطبية وغرف ملاحظة وإسعاف وغيار وصيدلية.

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