ليبيا – افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب المركزين الصحيين سيدي يونس وشبنة التابعين لإدارة الخدمات الصحية فرع مدينة بنغازي بعد صيانتهما.
بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة السبت تابعته صحيفة المرصد أشار إلى تجهيز المركزين لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف البيان أن خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة بالمركزين تتضمن برامج التثقيف الصحي والأمومة والطفولة والصحة المدرسية والتطعيمات، فضلًا عن وجود عيادات للباطنة وأمراض النساء والأطفال والجلدية والأسنان والتغذية، ومعمل للتحاليل الطبية وغرف ملاحظة وإسعاف وغيار وصيدلية.