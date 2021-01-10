إنجلترا – أشاد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بقدرات المدافع البرتغالي، روبن دياز، الرائعة، مؤكدا أنه تعاقد مع لاعب رائع لمدة عدة مواسم قادمة.

وقال غوارديولا عن روبن دياز، في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس”: “عندما تشتري لاعبا تعتقد أنه سيساعد الفريق، لكن لا تعرف مقدار ذلك”.

وأضاف: “قدرات دياز وفهمه للمباريات أمر رائع.. إنه يريد أن يتعلم، ونحن جميعا معجبون بجسده وعقله”.

وتابع بيب: “إنه يذهب كل يوم إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، حيث يقوم بعمل التدريبات ويأكل بشكل مثالي. إنه يعيش 24 ساعة في كرة القدم”.

وواصل: “دياز يستطيع لعب مباراة كل 3 أيام، ثم التعافي فورا، وعندما يكون لديك لاعب مثله، فهذا يبرر أهميته داخل الفريق”.

وأكمل غوارديولا: “عندما يكون لديك لاعب يتعرض للإصابة كل أسبوعين أو ثلاثة، هذا ليس جيدا للفريق أو النادي نفسه”.

وأتم: “في سن 23 عاما يمكنني أن أضمن لكم أننا تعاقدنا مع لاعب رائع لمدة 5 أو 6 أو 7 سنوات قادمة، والعثور على هذا ليس سهلا، لذا نحن محظوظون للغاية، ونأمل أن يستمر دياز في التطور”.

المصدر: وكالات

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