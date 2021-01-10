في الذكرى الأولى لتوليه العرش.. سلطان عُمان يعفو عن 285 سجينا

في الذكرى الأولى لتوليه العرش.. سلطان عُمان يعفو عن 285 سجينا

مسقط – أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الأحد، عفوا عن 285 سجينا بينهم أجانب، بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن قرار العفو شمل 285 سجينا مدانين في قضايا مختلفة، منهم 118 أجنبيا.

ويأتي العفو بمناسبة الذكرى الأولى لتولي هيثم بن طارق، مقاليد الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعد، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل بخصوص القضايا المدانين فيها، أو جنسيات الأجانب المعفي عنهم.

والسلطان بن طارق، هو ابن عم الراحل قابوس، والسلطان التاسع لعمان، ولديه 4 أولاد.

الأناضول

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