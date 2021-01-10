ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيب اللجنة بنجاح جهود المصالحة وعودة العلاقات الكاملة بين دول المقاطعة :”السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر”.

العقوري شدد في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب على أهمية نبذ الخلافات بين الأشقاء العرب، وخاصة في هذه الفترة التي تواجه الدول العربية فيها تحديات كبرى أمنية واقتصادية واجتماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع وتوحيد الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

وثمن العقوري جميع المجهودات التي بذلت لتقريب وجهات النظر وإنجاح المصالحة بين الأشقاء العرب، وأبرزها جهود دولة الكويت والمساعي الأمريكية.

العقوري عبر عن تفاؤله من أن تؤدي المصالحة إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة.

Share and Enjoy ! 0 Shares